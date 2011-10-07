Освободили социолога, арестованного за низкий рейтинг Лукашенко

В Минске освобожден задержанный в четверг белорусский социолог Олег Манаев, сообщает Радио Свобода.

Ранее сообщалось, что директор Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) Олег Манаев был задержан милицией - без объяснения причин.

На прошлой неделе институт Манаева опубликовал данные опросов, свидетельствующие о том, что рейтинг президента Белоруссии Александра Лукашенко снизился до минимального уровня за 17-летнюю историю исследований этого центра и составил 20,5 процентов.

Падение рейтинга президента социологи связали с ухудшением экономической ситуации в Белоруссии.