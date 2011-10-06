Минкульт отсудил у Союзмультфильма 5 миллионов за попугая Кешу

Киностудия "Союзмультифильм"не смогла вовремя закончить фильм "Вы не были на Гаити"из-за нехватки средств, а те деньги, которые получила по контракту от министерства культуры, вернет государству, согласно постановлению Арбитражного суда, сообщил РИА Новости в четверг директор студии Николай Маковский.

ФГУП "Творческо-производственное объединение "Киностудия "Союзмультфильм"и министерство культуры РФ 26 марта 2008 года заключили контракт о финансировании анимационного фильма "Вы не были на Гаити?", который должен был стать продолжением цикла о приключениях попугая Кеши ("Возвращение блудного попугая"). Министерство выделило 4,8 миллиона рублей, но к финальному сроку сдачи проекта - 31 января 2010 года - картина так и не была готова, и министерство обратилось в суд. В четверг Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск министерства о расторжении государственного контракта на финансирование проекта и постановил взыскать с киностудии 5, 584 миллиона рублей, то есть исходную сумму контракта и проценты в размере 784 тысяч рублей.

"Внешние инвесторы, которые изначально были заинтересованы, в свое время не помогли. Одной из причин стал финансовый кризис. И проект был приостановлен. Фильм до сих пор не окрашен и не озвучен, и ему еще предстоит пост-продакшн. Так что деньги в незавершенном производстве", - пояснил Маковский, добавив, что проект был затеян еще в 2006-м. .

По его словам, в период, когда киностудия переживает нелегкие времена, вернуть всю сумму единовременно будет сложно, но "ничего другого не остается, если условия контракта вовремя не были выполнены".

"Министерство полностью выполнило свои обязательства, но производитель неправильно рассчитал риски. И это никого не волнует. Условия контракта не выполнены, и мы должны вернуть деньги. Будем собирать", - заключил собеседник агентства.