Популярная певица стала советником Обамы

Колумбийская певица Шакира стала советником Президента США Барака Обамы в вопросах образования. Как сообщает ТСН, популярная исполнительница вошла в состав президентской комиссии по повышению уровня образования испаноязычного населения Соединенных Штатов.

"Шакира Изабель Мебарак Риполл назначена членом консультативной комиссии Президента по повышению уровня образования выходцев из Латинской Америки", - говорится в официальном сообщении Белого дома.

Там также отмечается, что Шакира является обладательницей премии "Грэмми", известной певицей, автором песен и продюсером, однако она известна не только благодаря своей музыкальной карьере. Поп-звезда участвует в ряде образовательных проектов по всему миру.

В частности, в 1995 г. Шакира основала так называемый "Босоногий фонд". Благодаря которому образование получают около 6 тыс. детей в ее родной Колумбии, а также в ЮАР и Гаити. В 2010 г. этот фонд совместно со Всемирным банком стал развивать образовательные программы для детей других стран Латинской Америки.

В 2003 г. Шакира стала послом доброй воли UNICEF.