Польша надеется, что Украина правильно выберет между ТС и ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ надеется, что украинская власть не откажется от европейской интеграции ради присоединения к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским журналистам в Варшаве.

По словам Р.СИКОРСКОГО, Украина суверенное государство и имеет полное право самостоятельно определять свою внешнюю политику.

„Мы видим украинцев европейским народом, но если украинские руководители решат по-другому, то будем вынуждены с этим смириться”, - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

„Надеюсь, что это малореальный сценарий”, - отметил министр, комментируя гипотезы отдельных экспертов о возможности вступления Украины в Таможенный союз.

Он выразил надежду на быстрое парафирование договора об ассоциации Украины с ЕС и внедрения его положений в действие.

„Если бы Украина как крупное государство, которое было частью Советского Союза, показала, что может достичь успехов в построении демократического, динамического общества и богатой, интегрированной с Западом экономики, то это был бы пример не только для стран Кавказа, Средней Азии, но и для самой России”, - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

Польский министр отметил, что Польша рассчитывает на поддержку Украины в переговорах с Беларусью, представители которой на прошлой неделе бойкотировали саммит «Восточного партнерства» в Варшаве.