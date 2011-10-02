Турция не продлила контракт на закупку российского газа

Турция отказалась продлевать соглашение с Россией на поставку природного газа по "западному маршруту" - через Украину, Румынию и Болгарию, это заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз.

Решение Турции связано с тем, что Россия отказалась предоставить скидку на топливо в том размере, который запросила Анкара.

О возможности отказа министр Йылдыз заявил еще в четверг. При этом он подчеркнул, что соглашения на поставку российского "голубого топлива" по другим коридорам остаются в силе.

"У нас заключены три-четыре соглашения с Россией на закупку газа. У одного из них закончился срок действия, и оно не было продлено. Проблем это не вызовет. Частично закупку газа осуществляет частный сектор, который сможет, если захочет, в дальнейшем договариваться с российской стороной. Просто государство больше не хочет заниматься этим", - цитирует Би-би-си.