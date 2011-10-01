Дружба с Россией переживает крушение иллюзий

Главным очевидным эффектом от запуска газопровода «Северный поток» станет разбалансировка отношений России с Украиной и Беларусью.

Об этом в своей статье для ZN.ua пишет политолог Андреас Умланд. По его словам, на сегодняшний день существует определенное равновесие экономических сил между Москвой, с одной стороны, и Киевом и Минском - с другой. В то время как Беларусь и Украина зависят от поставок российского газа, России необходимы бесперебойно функционирующие газопроводы, проходящие через территории двух «братских народов».

Появление новой транспортной магистрали - введение в действие «Северного потока» - вряд ли повлечет немедленный конфликт, считает эксперт. Тем не менее, для Кремля станет большим искушением использовать этот новый экономический рычаг для «перезагрузки» своих отношений с двумя бывшими советскими республиками.

«Остается только надеяться, что российские лидеры осознают уже упомянутую выше двойственность такого подхода, - пишет автор. - Непосредственные козыри, которые Россия может получить от использования „Северного потока“, в политических целях могут показаться значительными. Однако долгосрочные эффекты от давления на новые экономические рычаги будут такими же неоднозначными, как и в случае „удачных“ российских переговоров о газовом соглашении в январе 2009-го.

Сегодня в результате завышения цены на газ для Украины украинские пророссийские элиты и граждане переживают крушение собственных иллюзий относительно дружбы с Россией. Если Россия еще больше увеличит давление на Украину, соответственно увеличится и разочарование потенциальных друзей России в Украине».