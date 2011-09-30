Экс-глава Совета ЕС: Тимошенко пришлось подписать контракт с Россией

Бывший руководитель правительства Чехии, экс-глава Совета Европейского Союза Мирек ТОПОЛАНЕК убежден, что экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время газового кризиса в начале 2009 года защитила людей и сохранила лицо Украины.

Об этом М.ТОПОЛАНЕК заявил в интервью чешскому изданию Lidové noviny.

"Должен сказать, что подход украинского правительства и конкретно Юлии ТИМОШЕНКО был очень смелым, и если ей что-то угрожает за контракты, которые она подписала, так я это воспринимаю как продолжение внутриполитической борьбы в Украине. Контракт, который она была вынуждена подписать с Россией, защитил людей в Украине и сохранил лицо Украины, если речь шла о ее европейской направленности. Юлия ТИМОШЕНКО тогда воспринималась как человек, который принял участие в разрешении газового кризиса, и не думаю, что ее можно за что-то судить", - сказал М.ТОПОЛАНЕК.

Бывший председатель Совета Европейского Союза отметил, что в 2009 году, подписав газовые контракты с Россией, Ю.ТИМОШЕНКО поступила очень мужественно.

"Я, как тогдашний председатель Совета ЕС, в рамках маятниковой дипломатии оказывал над ТИМОШЕНКО большое давление. За мной стояли полмиллиарда граждан государств ЕС, огромные проблемы Болгарии и Словакии, Ангела МЕРКЕЛЬ, Европейская комиссия. Юлия ТИМОШЕНКО тогда вела себя очень доблестно. У нее не было другой возможности, кроме договоренности с Россией. А моей целью было, чтобы Украина не проиграла со счетом 0:10, потому что в том споре она тянула короткий конец верёвки", - отметил М.ТОПОЛАНЕК.