Обама подтвердил уничтожение лидера Аль-Каиды в Йемене

Президент Барак Обама подтвердил, что один из наиболее влиятельных членов руководства "Аль-Каиды" Анвар Авлаки, родившийся в США, был убит в Йемене.

Обама назвал это крупным ударом по "Аль-Каиде". Американские и йеменские представители ранее сообщали, что автомобиль, на котором ехал Авлаки и его охрана, был уничтожена ракетным залпом американского беспилотного аппарата.

Авлаки выжил в ходе предыдущего такого удара, напоминает Би-би-си.

В заявлении министерства обороны Йемена говорится, что в ходе сегодняшней операции в горном районе на востоке страны погиб также другой исламист Самир Хан. Он также был гражданином США пакистанского происхождения.

Эти два человека, которые хорошо владели английским языком, редактировали сайт, целью которого была радикализация мусульман, живущих на Западе.

Аль-Авлаки родился в Нью-Мехико и вырос в Йемене. Как утверждал один из агентов ФБР, аль-Авлаки обманным путем получил грант на обучение в Колорадском университете в начале 1990-х годов, намеренно указав неверное место рождения в анкете на соискание гранта. В годы учебы аль-Авлаки обратился к радикальному исламу и начал проповедовать в мечетях Сан-Диего и Форт-Коллинс (штат Колорадо).