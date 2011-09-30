Туск увидел «позитивные сигналы» в деле Тимошенко

Судебный процесс над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО может осложнить завершение переговоров по заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил глава польского правительства Дональд ТУСК сегодня в Варшаве.

Премьер председательствующей с июля этого года в ЕС Польши отметил, что участники варшавского саммита "Восточного партнерства" подтвердили необходимость соблюдения Украиной демократических стандартов для европейской интеграции.

"Ставим эти ценности очень высоко, в том числе когда говорим о европейской перспективе наших партнеров", - сказал Д.ТУСК.

Он отметил, что заключение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом поддерживают не только нынешний украинский Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, но и арестованная в августе бывшая глава правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

Д.ТУСК заверил, что Польша совместно с другими государствами планирует способствовать парафированию документа до конца этого года, отметив, что это дело также будет зависеть от развития ситуации с Ю.ТИМОШЕНКО.

"Плохое отношение к оппозиции, ломание демократических стандартов может бросить тень на завершение этих переговоров", - сказал он.

Глава правительства Польши отметил, что польская власть следит за "делом ТИМОШЕНКО", контактируя не только с представителями власти, но также и с соратниками экс-премьера.

"Видим позитивные сигналы", - сказал при этом Д.ТУСК.

Присутствующий на пресс-конференции председатель Совета Евросоюза Герман Ван РОМПЕЙ добавил, что участники саммита "Восточного партнерства" обсуждали дело Ю.ТИМОШЕНКО вчера во время торжественного приема, сегодня во время пленарных заседаний, а также в ходе двусторонних встреч, в частности, с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

"Мы все выражали обеспокоенность судьбой бывшего премьера и в отношении возможного избирательного применения правосудия против представителей предыдущей власти", - сказал Г.Ван РОМПЕЙ.

"Это серьезное дело, но мы очень четко об этом говорим", - сказал он.

В то же время председатель Совета Евросоюза отметил, что сами представители украинской оппозиции, среди которых Ю.ТИМОШЕНКО, поддерживают заключение Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, несмотря на ситуацию, в которой они оказались.