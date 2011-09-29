ЕС поддерживает белорусскую оппозицию в кулуарах

Европейский Союз продолжит оказывать поддержку демократической оппозиции в Беларуси.

Как сообщает Радио Свобода, глава комиссии по правам человека Совета Европы Томас Хаммарберг и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский встретились сегодня с ведущими белорусскими оппозиционерами в кулуарах саммита участников программы "Восточное партнерство" в Варшаве.

Сикорский отметил, что отношения Евросоюза с Беларусью будут зависеть от отношения президента Александра Лукашенко к диссидентам.