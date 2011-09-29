ЕС поддерживает белорусскую оппозицию в кулуарах
22:30, 29 сентября 2011Мир
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На саммите "Восточное партнерство"
Европейский Союз продолжит оказывать поддержку демократической оппозиции в Беларуси.
Как сообщает Радио Свобода, глава комиссии по правам человека Совета Европы Томас Хаммарберг и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский встретились сегодня с ведущими белорусскими оппозиционерами в кулуарах саммита участников программы "Восточное партнерство" в Варшаве.
Сикорский отметил, что отношения Евросоюза с Беларусью будут зависеть от отношения президента Александра Лукашенко к диссидентам.
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