ЕС поддерживает белорусскую оппозицию в кулуарах

22:30, 29 сентября 2011
Мир
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На саммите "Восточное партнерство"

Европейский Союз продолжит оказывать поддержку демократической оппозиции в Беларуси.

Как сообщает Радио Свобода, глава комиссии по правам человека Совета Европы Томас Хаммарберг и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский встретились сегодня с ведущими белорусскими оппозиционерами в кулуарах саммита участников программы "Восточное партнерство" в Варшаве.

Сикорский отметил, что отношения Евросоюза с Беларусью будут зависеть от  отношения президента Александра Лукашенко к диссидентам.

 

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