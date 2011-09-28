Медведев назвал военные расходы высшим приоритетом государства

Расходы на оборону и безопасность в России всегда будут высокими, а несогласные с этим чиновники должны поменять работу, заявил президент Дмитрий Медведев на встрече с командирами воинских частей в ходе учений на полигоне в Челябинской области, сообщает Радио Свобода.

По словам российского президента, "расходы на оборону, на новое вооружение, на денежное довольствие для военнослужащих, на их нормальный быт, на их квартиры будут высшим приоритетом деятельности государства... Иного быть не может. А кто с этим не согласен, пусть работает в другом месте. Это императив".

"Мы не можем обойтись без расходов на оборону. Причем расходов, достойных Российской Федерации. Не какой-то там `банановой республики`, а именно Российской Федерации - очень крупной страны, постоянного члена Совета безопасности ООН, обладающей ядерным оружием", - пояснил глава государства.

О разногласиях с президентом по вопросу о военных расходах заявлял бывший министр финансов России Алексей Кудрин. По его данным, уже принятые решения по оборонному заказу, денежному довольствию, пенсиям военнослужащим и оснащению оборонного комплекса новыми технологиями увеличивают расходы бюджета к 2014 году более чем на два триллиона рублей, что равно финансированию всей системы образования, включая вузы, школы, специальные учебные заведения.