Эксперт: вопрос участия Украины в Таможенном союзе никуда не делся

Директор международных программ центра Разумкова Михаил ПАШКОВ считает, что вопрос об участии Украины в Таможенном Союзе будет стоять на повестке дня украинско-российских переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт сказал на пресс-конференции в понедельник.

«Говоря о Таможенном союзе - эта тема звучала и будет звучать»,- сказал эксперт.

По его словам, Таможенный союз - это геополитическая инициатива РФ и руководство России прекрасно понимает, что без Украины эта инициатива не будет эффективным.

«Тема Таможенного союза будет оставаться в переговорном процессе. Я думаю, что Россия будет на это делать своеобразный политический акцент. Тем более, что вновь пришедшему к власти ПУТИНУ будет нужна определенная внешнеполитическая победа, прорыв», - добавил М.ПАШКОВ.

По его мнению, эта тема будет определять тональность, характер и атмосферу двусторонних отношений.

Эксперт прогнозирует, что дальнейшие отношения между Украиной и Россией будут «достаточно сложными». «Мне бы хотелось, чтобы эти отношения перешли в формат диалога на уровне европейских ценностей, норм и правил, чтобы осталась в стороне так называемая кулуарная дипломатия и чтобы не было у нас сюрпризов «а ля Харьков»», - добавил он.

М.ПАШКОВ считает, что позиция российского руководства в ближайшие годы в отношении Украины не изменится, будет продолжаться давление.

По его мнению, Россия не будет сторонним наблюдателем в период парафирования, подписания и ратификации Украиной соглашения с ЕС об ассоциации. «Возможен вариант, который уже был вокруг Бухарестского саммита», - добавил он.

Говоря о результатах встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с президентом и премьер-министром России в Завидово, эксперт отметил, что сейчас довольно сложно говорить о конкретных результатах встречи. «Я думаю, что она была преамбулой к октябрьскому заседанию украинско-российской государственной комиссии, где и будут приняты соответствующие решения»,- сказал М.ПАШКОВ.