Совет ЕС требует ЗСТ с Украиной как можно быстрее

Совет по внешней торговой политики ЕС поддержал заключение договора с Украиной о зоне свободной торговли как можно быстрее. Об этом заявил сегодня по итогам заседания Совета ЕС министр по экономическим делам Польши Марцин Королец.

"Совет поддержал заключение договора с Украиной о всесторонней зоне свободной торговли самое позднее к саммиту ЕС-Украина в декабре этого года", - сказал он.

В свою очередь комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де Гухт также отметил, что ЕС и Украина находятся на пути заключения договора до конца этого года.

По его словам, комиссар находится в постоянном контакте с украинским первым вице-премьер-министром Андреем Клюевым.

"Мы приближаемся к заключению договора", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности заключения договора о зоне свободной торговли без соглашения об ассоциации при проблемах с делом против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, комиссар заметил что обычно политическая и экономическая часть соглашения всегда принимаются вместе.

"Эти соглашения всегда вместе. И это будет и здесь. Я не буду говорить о политических проблемах, которые могут быть, мы должны продвигаться в переговорах с тем чтобы достичь соглашения до саммита ЕС-Украина в декабре", - сказал де Гухт.

В то же время, он отметил, что соглашение может вступить в силу отдельно, что связано с процедурой ратификации соглашения (для ратификации экономической части требуются решения Совета ЕС и Европарламента, а политической - ратификация во всех 27 парламентах стран - членов ЕС. - Ред .).

"Я могу достичь соглашения, а затем оно попадает в европейские "жернова", - сказал комиссар ЕС.

Говоря о ходе переговоров, де Гухт отметил, что в вопросах сотрудничества в энергетике все еще остается ряд нерешенных вопросов, в частности, относительно того, какие положения будут применяться в случае прерывания поставок энергоресурсов, следующих транзитом через Украину.

Министр по экономическим вопросам Польши отметил, что большинство участников заседания поддержали завершение переговоров с Украиной как можно быстрее, хотя ряд технических вопросов все еще требует завершения.

"Можно сказать, что у нас хорошие новости, но пить шампанское еще рано", - подчеркнул Королец.

Напомним, Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной с февраля 2008 года.

Стороны планируют заключить соглашение до конца нынешнего года. Соглашение о зоне свободной торговли будет частью соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.