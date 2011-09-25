Никто не знал, о чем договорились Путин и Медведев

Премьер-министр России Владимир ПУТИН и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ приняли решение о выборах 2012 года самостоятельно, не обсуждая это с членами российского правительства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ в ходе медиафорума партии «Единая Россия» в Москве.

«Если вы думаете, что то, что вчера было объявлено, кто-то знал, нет. По этому поводу руководители с нами информацией не делились, с нами не обсуждали. Это разговор между ними», - сказал И.ШУВАЛОВ.

В тоже время он отметил, что такой сценарий многие прогнозировали.

«Но могли ли мы предположить, что такой сценарий возможен? Конечно, мы так и думали, что такой сценарий возможен», - сказал он.

И.ШУВАЛОВ уверен, что «очень хорошо, что это было сделано вчера, что перестали людей томить, что, наконец, мы получили на этот вопрос ответ».

«Я думаю, что мы уже спокойнее можем заниматься своими профессиональными делами. Этот вопрос никого не должен заботить», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября на съезде «Единой России» Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил о готовности в будущем работать в правительстве, а нынешний премьер-министр Владимир ПУТИН будет баллотироваться на пост Президента РФ в 2012 году.