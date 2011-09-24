О чем намерен говорить Медведев?

Президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ в субботу, 24 сентября, обсудят на двусторонней встрече в Завидово вопросы разграничения в Керченском проливе и расширения дальнейшего сотрудничества, а также урегулирование проблем в газовой сфере, сообщили в пресс-службе президента РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, сотрудничество в газовой сфере в Кремле назвали одной из приоритетных тем предстоящих переговоров.

"Российская сторона, основываясь на незыблемости действующих контрактов в данной области между хозяйствующими субъектами России и Украины, готова к расширению двустороннего сотрудничества в газовой и иных сферах, включая разработку совместных взаимовыгодных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что "в Москве рассчитывают на урегулирование возникших проблем в газовой сфере с украинской стороной на двусторонней основе, как в интересах двух стран, так и в целях обеспечения энергетической безопасности Европы".

Предполагается, что на переговорах в контексте торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия стороны обсудят тематику Таможенного союза, говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече Д.МЕДВЕДЕВА и В.ЯНУКОВИЧА ожидается обсуждение проблематики Азово-Керченского урегулирования, вопросов военно-технического сотрудничества, важных проектов в гуманитарной сфере, сообщает пресс-служба Кремля.

Также ожидается, что президенты обсудят ход подготовки Второго российско-украинского межрегионального экономического форума в Донецке, а также пятого заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии.