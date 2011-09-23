США приветствуют возобновление официальных переговоров по Приднестровью

Вашингтон приветствует достигнутое соглашение о возобновлении официальных переговоров в формате «5+2» по Приднестровскому урегулированию, передает Газета.Ru.

«США приветствуют возобновление официальных переговоров в формате «5+2» по урегулированию приднестровского конфликта...», – говорится в заявлении официального представителя госдепартамента США Виктории НУЛАНД.

«США поддерживают независимость и территориальную целостность Молдавии, а потому приветствуют переговоры в формате «5+2», задача которых – найти устраивающее все стороны решение, которое обеспечит Приднестровью особый статус внутри Молдавии», – отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября участники второго раунда консультаций по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» приняли решение возобновить прерванную в 2006 году работу «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию».

Формат «5+2» охватывает обе конфликтующие стороны, а также посредников и наблюдателей от ОБСЕ, России, Украины, США и ЕС.