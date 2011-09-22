Посла удивляет пассивность украинцев в Москве

Пассивность украинской общины не позволяет открыть украинские классы в Москве.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО.

"Я не первый посол, который занимается этой проблемой, и каждый раз, когда мы подходим к вопросу о том, что нужны заявления родителей, их не набирается достаточное количество для того, чтобы открыть украинскую школу, или хотя бы класс", - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

По его словам, на 1 сентября, несмотря на активную информационную кампанию, поступило лишь одно заявление от родителей о желании учить ребенка в украинском классе.

"Такая пассивность украинской общины в Москве меня удивляет, поскольку активисты украинских организаций этот вопрос поднимают все время. Мы стараемся помочь - в результате мы получаем одно заявление", – посетовал дипломат.

При этом он отметил, что такой проблемы нет в Башкортостане, где работает 8 украинских школ.

В.ЕЛЬЧЕНКО отметил, что, несмотря на такую ситуацию, посольство будет способствовать созданию украинского класса в одной из московских школ, если такая потребность будет у украинцев, проживающих в Москве.

Как сообщал УНИАН, 24 августа министр правительства Москвы, руководитель департамента образования российской столицы Исаак КАЛИНА сообщил, что в Москве не будут открываться украинские классы с 1 сентября из-за отсутствия школьников. «Мы готовы открыть классы с любым языком (обучения), когда есть соответствующие заявления от родителей», - сказал И.КАЛИНА. Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, есть ли такие заявления, он отрицательно покачал головой.

4 июня министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК выразил надежду, что первые украинские классы в гимназиях Москвы и Санкт-Петербурга откроются 1 сентября этого года.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, велись переговоры с департаментами образования двух российских городов, чтобы определить авторитетные гимназии для открытия украинских классов.

3 июня министр образования и науки РФ Андрей ФУРСЕНКО заявил, что его ведомство поддерживает создание украинских гимназий в Москве и Санкт-Петербурге.

Вместе с тем, во время встречи с украинской общиной 15 июня А.ФУРСЕНКО заявил, что украинская диаспора в РФ также должна нести ответственность за наполнение украинских школ в Москве и Санкт-Петербурге.