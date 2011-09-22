Китай разгневан планами США

Посол США в Пекине был вызван в министерство иностранных дел КНР, где ему был заявлен протест в связи с планами американской администрации по поставкам вооружения Тайваню, сообщает Би-би-си.

Ранее США подписали предварительный контракт на переоснащение парка боевых самолетов Тайваня. Сделка стоимостью около 5 млрд долларов предусматривает модернизацию истребителей F-16. Ее предстоит одобрить американскому конгрессу.

Китайские власти, не признающие независимости Тайваня, заявили, что этот контракт подорвет двусторонние отношения между КНР и США и затруднит взаимодействие двух стран в вопросах поддержания безопасности.