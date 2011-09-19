Кипр начнет добывать газ несмотря на угрозы Турции

Кипр намерен начать бурение пробной скважины у берегов страны в ближайшие несколько дней. Об этом сообщил президент Кипра Димитрис Христофиас. Он отметил, что официальная Никосия пойдет на это даже несмотря на угрозы со стороны Турции помешать этому с применением военных, передает Reuters.

Он уточнил, что Кипр продолжит "использовать суверенные права, которые включают в себя эксплуатацию природных ресурсов в пределах, предусмотренных международным правом".

Официальная Анкара называет намерение Кипра добывать газ в Средиземном море провокацией, и обещает начать собственную геологоразведку в регионе, замечает РосБизнесКонсалтинг.