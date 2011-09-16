В Европе придумали, как отвадить украинцев от Суда по правам человека

Глава Венецианской комиссии Совета Европы Джанни БУКИККИО считает, что гражданам Украины необходимо предоставить право обращаться в Конституционный Суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Венецианской комиссии заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Я надеюсь, что в правовую систему Украины можно воплотить, ввести конституционное обращение со стороны отдельных граждан. Это улучшит защиту прав человека для всех украинских граждан», - сказал Д.БУКИККИО.

С другой стороны, по его мнению, предоставление украинцам права обращаться в Конституционный Суд Украины будет способствовать уменьшению нагрузки на Европейский суд по правам человека.

«В общем говоря, я хотел бы видеть лучшее сотрудничество, взаимодействие между политическими силами для того, чтобы укрепить демократические учреждения», - подчеркнул глава Венецианской комиссии.

Между тем, сегодня журналистам не предоставили возможности задать вопросы Д.БУКИККИО, мотивируя тем, что это не предусмотрено программой его пребывания и участия в Международной конференции «Защита прав человека органами конституционной юстиции: возможности и проблемы индивидуального доступа», посвященной 15-й годовщине Конституционного Суда Украины.

Кроме того, журналистов также не допустили в зал, где проходит конференция, кроме операторов телеканалов. Во время выступления главы Венецианской комиссии на конференции также отключили перевод для журналистов. Организаторы конференции объяснили это техническими проблемами, хотя в конференц-зале перевод обеспечивался для всех участников конференции.

Справка УНИАН. Согласно Конституции Украины, КС может рассматривать обращения: Президента Украины; не менее чем сорока пяти народных депутатов Украины; Верховного Суда Украины; Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека; Верховной Рады Автономной Республики Крым; а также Кабинета министров Украины.