Англия и Франция пообещали помочь поймать Каддафи

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Николя Саркози пообещали помочь Переходному национальному совету (ПНС) Ливии в поимке опального лидера Джамахирии Муаммара Каддафи. Об этом политики сообщили в Триполи, куда вчера прибыли с совместным визитом, передает Reuters.

"Конфликт еще не кончился. Мы окажем вам содействие в поимке М.Каддафи и привлечении его к суду. Мы готовы помочь, но нам необходимо знать, что вам требуется прежде всего", - заявил Д.Кэмерон. По его словам, на смену "арабской весне" может прийти "арабское лето", и другие страны региона также возьмут курс на демократию, замечает РосБизнесКонсалтинг.

Н.Саркози, в свою очередь, указал на необходимость ареста и привлечения к суду ближайших соратников М.Каддафи. Он призвал международное сообщество содействовать поимке высокопоставленных чиновников из окружения полковника, отметив, что конфликт не закончится, пока преступники не будут наказаны.

Тем временем войска Национального переходного совета Ливии (НПС) вошли в родной город Каддафи – Сирт, один из трех городов, остающихся под его контролем. Наступление на Сирт ведется с трех направлений, сторонники Каддафи оказывают ожесточенное сопротивление.