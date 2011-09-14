Слухи о казни украинцев в Ливии комментирует посол

Посол Украины в Ливии Николай НАГОРНЫЙ в телефонном разговоре с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Ниной КАРПАЧЕВОЙ информировал, что слухи о казни задержанных украинцев не подтвердились.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Омбудсмена, по словам посла, в Ливии задержаны 28 граждан Украины, среди которых одна женщина.

По его словам, информационные слухи, которые звучали в некоторых иностранных СМИ, в частности хорватских, о казни 11 украинцев, не подтвердились.

Н.НАГОРНЫЙ отметил, что продолжается расследование в отношении каждого из украинских граждан относительно их возможного участия в военных действиях.

Дипломаты Посольства Украины в Ливии ведут напряженную работу, связанную с риском для жизни, посещая места содержания наших граждан с целью улучшения их условий, сказал он.

Посольством налажено сотрудничество с МИД Ливии и представительством ООН в этой стране относительно обеспечения неотъемлемых прав украинцев. Списки задержанных украинцев переданы также представительству Международного Красного Креста в Ливии.

Н.КАРПАЧЕВА обратилась к председателю Отдела внешних связей Европейского Союза Кэтрин ЭШТОН и генеральному секретарю организации "Международная амнистия" Салилю ШЕТТИ по поводу защиты права на жизнь украинцев в Ливии.