Бортинженер самолета, который упал под Ярославлем, пришел в себя

Бортинжинер Александр Сизов, который выжил в авиакатастрофе Як-42 под Ярославлем и сейчас находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве, пришел в себя. В понедельник Сизова перевели из реанимации в общую палату.

Об этом ТСН рассказал источник в НИИ.

"Он пришел в сознание, состояние стабильно тяжелое", - сказал собеседник.

У бортинженера ожоги 15% тела, переломы обеих бедер, свода черепа ,ребер, повреждение грудной клетки.

Напомним, в авиакатастрофе под Ярославлем Спастись удалось только двоим - хоккеисту Александру Галимоув и бортпроводнику Александру Сизову.Однако в понедельник Галимов умер. Самолет Як-42 разбился 7 сентября в15:05 по киевскому времени под Ярославлем. На борту самолета была хоккейная команда "Локомотив".