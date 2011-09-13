Совет ЕС начинает переговоры о транскаспийском газопроводе

Совет по общим вопросам ЕС уполномочил Еврокомиссию на переговоры с Азербайджаном и Туркменистаном о транскаспийском газопроводе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято 12 сентября на заседании Совета ЕС в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, ЕС активно работает над диверсификацией путей поставок газа в Европу. На сегодня одним из приоритетных проектов в этой сфере является создание южного газотранспортного коридора, который позволил бы обеспечить доставку природного газа из Центральной Азии в Европу.