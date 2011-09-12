Взрыв на АЭС во Франции, есть угроза утечки радиации
15:05, 12 сентября 2011Мир
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Маркуль расположена на юге
На АЭС Маркуль во Франции в понедельник произошел взрыв. Существует риск утечки радиации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Маркуль (Marcoule) - один из центров атомной промышленности Франции. АЭС расположена в департаменте Гар на юге страны, в долине реки Роны.
АЭС управляется Комиссариатом по атомной энергии и компанией Areva.
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