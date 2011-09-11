В Греции налог на недвижимость включат в счет за электричество
22:50, 11 сентября 2011Мир
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Чтобы не обанкротиться
Греция вновь повысит налоги из-за невыполнения согласованной с кредиторами программы бюджетной экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление в воскресенье в Салониках министр финансов страны Эвангелос Венизелос.
По его словам, будет повышен налог на недвижимость.
По оценкам местных аналитиков, данная мера может принести в бюджет страны до двух миллиардов евро ежегодно.
Как заявил Венизелос, налог составит около четырех евро с каждого квадратного метра недвижимости, новый сбор будет осуществлен до февраля 2012 года. Для легкости сбора налога он будет включен в счета за электричество для населения.
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