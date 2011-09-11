Ливийские повстанцы готовятся к штурму города Бани-Валид

Ливийские повстанцы проводят перегруппировку своих боевых групп для штурма города Бани-Валид, где сосредоточены наибольшие силы сторонников полковника Муамара КАДДАФИ, сообщает CNN.

Представители переходного национального совета, прежде заявлявшие о том, что время переговоров о мирной сдаче города истекло, вновь сообщили о том, что договориться об их входе в город без боя договориться не удалось.

«Где вы, НАТО», – цитирует готовящихся к штурму Бани-Валида повстанцев репортер CNN. По его замечанию, самолеты НАТО пока не оказали поддержку осаде Бани-Валида, хотя представители альянса обещали оказать помощь.

Ранее сообщалось, что в Бани-Валиде находится сам М.КАДДАФИ, но, по последней информации, там присутствуют его сыновья – Саиф аль-Ислам и Мутассим.