В Греции в ДТП пострадали двое украинцев

В Греции в результате дорожно-транспортного происшествия 7 сентября на трассе Афины, – Салоники в районе города Катерини, двое граждан Украины получили травмы и были доставлены в больницу города Катерини.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ со ссылкой на информацию, полученную от Генерального консульства Украины в Салониках.

Как отметил А.ДИКУСАРОВ, согласно информации врачей, угрозы жизни пострадавших граждан Украины нет. Гражданка Украины после оказания медицинской помощи, 9 сентября с.г. была выписана из больницы, тогда как гражданин Украины остается на лечении до 12 сентября с.г. Рядом с пострадавшими украинцами находится родственник одного из них.

Представители украинского консульского учреждения поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками и, в случае необходимости, готовы оказать им содействие в возвращении на Родину.

Дело находится на контроле в Генеральном консульстве Украины в Салониках и в Департаменте консульской службы МИД Украины.