Список погибших на Як-42

МЧС России обнародовало список людей, находившихся на борту Як-42, который разбился днем 7 сентября под Ярославлем. Это 37 хоккеистов и тренеров хоккейного клуба "Локомотив" и восемь членов экипажа. Из них выжили только двое.

Экипаж

1. Солонцев Андрей Анатольевич

2. Жевелов Игорь Константинович

3. Журавлев Сергей Валерьевич

4. Матюшкин Владимир Юрьевич

5. Сизов Александр Борисович (выжил)

6. Сарматова Елена Александровна

7. Максумова Надежда Музофаровна

8. Шавина Елена Михайловна

Пассажиры

1. Аникеенко Виталий Сергеевич, 1987, защитник

2. Бахвалов Юрий Алексеевич

3. Беляев Александр Владимирович

4. Баландин Михаил Юрьевич, 1980, защитник

5. Васюнов Александр Сергеевич, 1988, нападающий

6. Вашичек Йозеф, 1980, нападающий, гражданин Чехии, вице-капитан

7. Вьюхин Александр Евгеньевич, 1983, вратарь, гражданин России и Украины

8. Галимов Александр Сергеевич (выжил), 1985, нападающий

9. Дитрих Роберт Генрихович, 1986, защитник, гражданин Казахстана и Германии

10. Демитра Павол, 1974, нападающий, гражданин Словакии

11. Зимин Андрей Валерьевич

12. Калимулин Марат Натфуллович, 1988, защитник

13. Калянин Александр Игоревич, 1987, нападающий

14. Карповцев Александр Георгиевич, 1970, тренер

15. Кирюхин Андрей Анатольевич, 1987, нападающий

16. Клюкин Никита Сергеевич, 1989, нападающий

17. Королев Игорь Борисович, 1970, старший тренер, гражданин России и Канады

18. Кривоносов Николай Иванович, 1980, тренер по физподготовке, гражданин России и Беларуси

19. Куннов Евгений Геннадиевич

20. Кузнецов Вячеслав Михайлович

21. Лив Стефан Даниэль Патрик, 1980, вратарь, гражданин Швеции и Польши

22. Марек Ян, 1979, нападающий, гражданин Чехии

23. Маккриммон Брэд Байрон, 1959, главный тренер (с мая т.г.), гражданин Канады

24. Остапчук Сергей Игоревич, 1990, нападающий

25. Пискунов Владимир Леонидович

26. Рахунек Карел, 1979, защитник, капитан команды, гражданин Чехии

27. Сидоров Евгений Владимирович

28. Скрастиныш Карлис Мартинович, 1974, защитник, гражданин Латвии

29. Салей Руслан Альбертович, 1974, защитник, гражданин Беларуси

30. Снурницын Павел Сергеевич

31. Собченко Данил Евгеньевич, 1991, нападающий, гражданин России и Украины

32. Ткаченко Иван Леонидович, 1979, нападающий, вице-капитан

33. Траханов Павел Сергеевич, 1978, защитник

34. Урычев Юрий Олегович, 1991, защитник

35. Чурилов Геннадий Станиславович, 1987, нападающий

36. Шувалов Максим Алексеевич

37. Ярчук Артем Николаевич, 1990, нападающий

Як-42, на котором "Локомотив" направлялся в Минск на первую игру нового сезона Континентальной хоккейной лиги, разбился при взлете из аэропорта "Туношна", напоминает Лента.ру. По предварительным данным, он не успел набрать высоту, врезался в антенну маяка, загорелся и упал на берег Волги.

Выжившие в катастрофе Александр Сизов и Александр Галимов находятся в реанимации ярославской клинической больницы. У Галимова ожоги 80 процентов тела. У Сизова ожоги 15 процентов тела и перелом бедра.