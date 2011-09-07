ЕС давно готов к прекращению поставок газа из России

Еврокомиссия готова оказать содействие в поиске компромисса в газовом вопросе между Украиной и Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР.

«Мы готовы способствовать примирению между сторонами. Но, безусловно, чего мы не хотим, так того, чтобы ситуация негативно повлияла на ЕС», - заявил он.

Комиссар сказал, что Еврокомиссия внимательно следит за дискуссией между Киевом и Москвой относительно газовых контрактов.

При этом, по словам Г.ЭТТИНГЕРА, Евросоюз учел отрицательный опыт газового кризиса 2009 года и принял необходимые меры для того, чтобы избежать возможных угроз в газоснабжении в зимний период.