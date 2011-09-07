Немецкий дипломат: причин для "газовой войны" нет

Действующий между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» газовый контракт делает повторение «газовой войны» между Украиной и Россией невозможным.

Такое мнение в ходе круглого стола «Украина и Россия на пороге нового газового конфликта?», организованного Институтом Горшенина, высказала первый секретарь Посольства Германии в Украине Таня БАЙЕР.

Она напомнила, что и Украина и Россия неоднократно подчеркивали, что, несмотря ни на какие противоречия, они будут выполнять требования действующего соглашения по поставкам российского газа в Украину и его транзиту в Европу.

«Мы рассчитываем, что обе страны будут придерживаться своих обещаний. Изменить условия контракта стороны смогут только путем переговоров или обратившись в арбитражный суд. Но даже если Украина подаст иск в арбитражный суд, то в ее интересах будет выполнять условия контракта до момента вынесения решения суда», - отметила Т.БАЙЕР.

Она также убеждена, что в случае ликвидации «Нафтогаза», выполнение всех его обязательств должна взять на себя компания-преемник.

Таким образом, по ее мнению, никаких предпосылок для возникновения «газовой войны» между Украиной и Россией, основным условием которой является нарушение одной из сторон существующих договоренностей, просто нет.

Как сообщал УНИАН, российская сторона заявляла, что готова отстаивать свою позицию по газовому соглашению с Украиной в любом суде, и считает неприемлемыми манипуляции с возможной реорганизацией «Нафтогаза» для расторжения контракта.

6 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина фактически подготовила материалы для решения в международном арбитраже газового спора с Россией об условиях поставки и транзита газа.