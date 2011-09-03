Казахстан отказался от русского языка на государственнном телеканале

Русская редакция национального телеканала «Казахстан» закрыта в связи с полным переходом канала на вещание на государственном казахском языке, передает Газета.Ru.

«Все телепередачи на русском языке с 1 сентября прекратили вещание. Русская редакция закрыта, все журналисты уже уволились», – сообщил один из бывших корреспондентов русской редакции телеканала «Казахстан». Он отметил, что «основная часть журналистов ушла с телеканала еще летом, а буквально вчера уволились оставшиеся еще несколько человек».

«Поскольку телеканал имеет свои филиалы во всех областях республики, в регионах русскоязычные журналисты тоже уволились», – добавил он.

В мае этого года президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ сообщил, что по его поручению телеканал «Казахстан» с сентября перейдет на полное вещание на государственном языке. Согласно Конституции, в Казахстане государственным является казахский язык.