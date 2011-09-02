Зачем выбирать между Россией и ЕС?

Заявления Брюсселя о том, что страны СНГ должны выбирать между РФ и ЕС, политизированы, идеологизированы и противоречат элементарной логике.

Об этом заявил сегодня в Душанбе глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы приняли сегодня заявление "О взаимодополняющем и взаимовыгодном характере развития интеграционных процессов, - сообщил С.ЛАВРОВ. - На пространстве СНГ есть и Таможенный союз, и ЕврАзЭС, в перспективе сформируется Единое экономическое пространство. На площадке ЕС идут свои интеграционные процессы, есть механизмы, охватывающие часть стран СНГ".

"Очень важно, чтобы договоренности, достигнутые в свое время между нами и Брюсселем, выполнялись", - подчеркнул глава российского МИД. Он пояснил, что "договоренности заключаются в том, что все интеграционные процессы в евроатлантическом регионе не могут противоречить друг другу и должны быть взаимодолняемыми, поскольку в основе данных процессов одна и та же логика - передвижение капиталов, товаров, услуг и рабочей силы".

С.ЛАВРОВ особо обратил внимание на тот факт, что "заявление по данному вопросу было одобрено сегодня консенсусом". По его словам, "документ подчеркивает стремление стран СНГ в различных форматах развивать сотрудничество с ЕС и другими интеграционными объединениями".

При этом С.ЛАВРОВ выразил сожаление, что "не так давно из Брюсселя прозвучали заявления о том, что соседи России должны определиться, с кем они - с РФ или ЕС". "Это абсолютно противоречит договоренностям, элементарной логике и тенденциям в сфере экономики, учитывая, что подобные заявления политизированы и идеологизированы", - подчеркнул глава российской дипломатии. "Принятое сегодня заявление на заседании СМИД очень уместно", - заметил С.ЛАВРОВ.