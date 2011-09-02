Павлюченкову предъявили обвинение в убийстве Политковской

Следственный комитет РФ предъявил бывшему подполковнику милиции Дмитрию ПАВЛЮЧЕНКОВУ обвинение в убийстве российской журналистки Анны Политковской.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«В рамках уголовного дела об убийстве Анны Политковской Главным следственным управлением СК России сегодня предъявлено обвинение бывшему подполковнику милиции Д.ПАВЛЮЧЕНКОВУ в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, организованной группой по найму)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время, прошедшее с момента задержания Д.ПАВЛЮЧЕНКОВА, в ходе проведенных следственных действий уточнена его роль при подготовке и совершении преступления. По версии следствия, в июле 2006 года Лом-али ГАЙТУКАЕВ получил от неустановленного лица заказ на убийство за денежное вознаграждение обозревателя «Новой газеты» А.Политковской. Для этих целей Л.ГАЙТУКАЕВ создал преступную группу, в которую вошли Д.ПАВЛЮЧЕНКОВ, племянники Л.ГАЙТУКАЕВА МАХМУДОВЫ и освободившийся из мест лишения свободы в сентябре 2006 года бывший сотрудник ЦРУБОП ГУВД Москвы Сергей ХАДЖИКУРБАНОВ.

Как установлено следствием, Д.ПАВЛЮЧЕНКОВ, будучи в тот момент начальником отделения 4 отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, занимающегося наружным наблюдением, поручил своим подчиненным наблюдение за журналисткой с целью выяснить маршруты и время её ежедневных передвижений по городу. Полученная Д.ПАВЛЮЧЕНКОВЫМ информация и орудие убийства были переданы непосредственному исполнителю Рустаму МАХМУДОВУ и его пособникам, которые за несколько суток до преступления обеспечивали слежку за передвижениями А.Политковской.

Убийство было совершено около 16-ти часов 7 октября 2006 года, когда А.Политковская, припарковав машину возле дома на улице Лесной, вошла в лифт, чтобы подняться в свою квартиру. В журналистку было произведено пять выстрелов. После этого киллер вышел из подъезда и вместе с соучастниками преступления скрылся.

Расследование уголовного дела продолжается. Проводится следственно-оперативные действия, направленные на установление всех соучастников преступления, в том числе и заказчика убийства.