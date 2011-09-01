Эксперт: в России давно отказались от идеи влиять на Украину

Главный редактор журнала «Русский репортёр» Виталий ЛЕЙБИН уверен, что Украина обречена повторить российский опыт создания «сильного государства». Такой вывод сделали эксперты Института Горшенина из интервью В.ЛЕЙБИНА, размещенного на сайте института.

Как заявил В.ЛЕЙБИН, в России давно перестали думать о том, как влиять на Украину, и что Зона свободной торговли с Евросоюзом для Украины крайне невыгодна, в отличие от Таможенного союза с РФ, Казахстаном и Беларусью.

В частности, отвечая на вопрос: «Если все-таки будет подписано соглашение о создании ЗСТ с участием Украины, как в таком случае будут дальше строиться отношения с Россией?», В.ЛЕЙБИН сказал: «Оно не будет подписано. Не будет двух вещей: не будет ЗСТ с ЕС и не будет ТС с Россией, к сожалению. Любой из этих выборов был бы определенным, но политические и идеологические соображения влияют на рациональность. В принципе, можно вообразить хороший сценарий, при котором Украина сначала вступает в ЗСТ с ЕС, например, через 10 лет. Сначала Украина будет колонией, которая покупает европейские товары, а потом постепенно продает металл, машиностроение, потом еще что-то, и, наконец, через 20 лет бедности и потери производства и технологий становится, наконец, настоящей европейской страной, участвующей в общем рынке, но с преобладающей долью европейского капитала в структуре собственности».

В то же время, убежден В.ЛЕЙБИН, Таможенный союз был бы выгоден Украине: «Потому что Россия – гораздо больший рынок, гораздо более простой рынок для украинских товаров, чем европейский. Свободный рынок между Россией и Украиной был бы гораздо лучше для Украины, естественно, при сохранении в ней независимого политического правления… Это огромный экономический эффект и, кажется, это гораздо важнее, чем политические разборки по поводу истории и всего остального».

При этом, подчеркнул В.ЛЕЙБИН, Россия отказалась от идеи влияния на Украину в начале 2005 года. «Нет такого министра в правительстве, который бы этим занимался, нет такого чиновника в администрации Президента, который бы этим занимался. Это вообще никому не интересно в РФ. Интересно, перспективно – объединить таможенные пространства и экономики», - заявил эксперт, однако подчеркнул, что «в первую очередь это произойдет за счет интересов России, потому что украинские товары начнут шире продаваться на емком российском рынке, тесня российского производителя».

Относительно ситуации в Украине В.ЛЕЙБИН отметил: «Я думал, что в правительстве ЯНУКОВИЧА будет больше экономической рациональности. Я и сейчас думаю, что у него больше экономической рациональности, чем у любых прошлых правительств за последние пять лет. Но все равно, политическая система такова, что нужно принимать популистские решения, а не экономические… А украинская демократическая система такова, что у тебя есть выбор – но никто не принимает решение, если не считать решениями неприличную возню вокруг Голодомора или дополнительные соцвыплаты, вызывающие инфляцию… А для экономического бума нужно сильное государство, способное гарантировать контракты, бороться с коррупцией, инвестировать в промышленность, защищать свои рынки и бороться за интересы своих компаний на внешних».

По мнению российского эксперта, «если в Украине создастся политическая система, при которой страна будет демократичной, но при этом будет сильное государство, то есть кто-то сможет принимать рациональные (не популистские) решения – хотя бы как ПУТИН или ОБАМА – то будет хорошо. Хотя и они тоже не всегда могут принимать решения – ОБАМА не может уговорить конгресс (и это демократия), ПУТИН не может уговорить МЕДВЕДЕВА (и это «авторитаризм», условно говоря, хотя и в России полно слабой демократии и популизма). Но когда на кону будет судьба страны или многомиллиардные контракты – решения будут приняты. Мне кажется, ЯНУКОВИЧ и пытается сделать государство сильнее, но опыт США в этом смысле исторически далекий, а опыт России более близкий и понятный (хотя конечный результат неочевиден)».