Члены украинской делегации прогуливали заседание Ассамблеи ОБСЕ

Об этом УНИАН рассказал глава постоянной украинской делегации в ОБСЕ, вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, народный депутат Верховной Рады 5 созыва от БЮТ Олег Билорус.

Олег Билорус, в частности, сказал, что “подготовка шестнадцатой ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ была сложной, потому что столкнулись политические интересы некоторых стран, не желавших ни проведения сессии в Киеве, ни вынесения на эту сессию острейших проблем безопасности в развитии регионов ОБСЕ. Но несмотря на все осложнения, сессия прошла успешно.

Впрочем в украинской делегации работали лишь три человека из восьми, и все они были из оппозиции. Остальные были представителями от коалиции, и они вообще не приняли участие в этой сессии.

“Это была плохая демонстрация с их стороны, и я думаю, что они будут нести за это по крайней мере моральную ответственность, - сказал в интервью Олег Григорьевич. - Так страну не представляют, они вообще не приходили на заседания. Нам троим приходилось работать во всех комитетах, группах. Спикер Мороз и вице-спикер Мартынюк вели себя спокойно, но было заметно стремление показать, что парламент есть, и что он действует. Тот факт, что наши руководители Верховной Рады пятого созыва выступали на сессии и сидели под табличками "Председатель» и «заместитель Председателя Верховной Рады" говорит сам за себя.

К чести аппарата Верховной Рады и правительства, организационно-технологические моменты были на высшем уровне. Цены в гостиницах были “парламентскими” (невысокими – Авт.), автобусы подавались своевременно. Приемы, концерты, экскурсии были организованы настолько хорошо, что я получил сотни благодарностей от делегатов этой 16 сессии. Европарламентарии с удовольствием смотрели Киев, были поражены концертом во Дворце Украина. Говорили, что такого грандиозного количества многообразных прекрасных хоров, танцевальных ансамблей на одной сцене в Европе собрать невозможно”.

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