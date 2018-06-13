Как вы оцениваете итоги Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Киеве?

Олег Билорус, народный депутат пятого созыва, БЮТ, вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ: РОССИЯ ПЫТАЛАСЬ СОРВАТЬ СЕССИЮ, А ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОАЛИЦИИ НЕ ЯВЛЯЛИСЬ НА ЗАСЕДАНИЕ Шестнадцатая ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ была инициирована постоянной украинской делегацией в ОБСЕ. Ее подготовка была сложной, из-за столкновения политических интересов некоторых стран, которые не выступали и против проведения сессии в Киеве, и против вынесения на ее рассмотрение острейших проблем безопасности.

Но несмотря на все осложнения сессия прошла успешно. Она принесла честь Украине как государству, которое активно участвует в сотрудничестве в рамках ОБСЕ. На сессию приехало невиданное ранее количество представителей государств, международных организаций, ассоциируемых членов ОБСЕ. Сессия вызвала огромное внимание со стороны мировой прессы и общественности. Все остались довольны результатами, духом и атмосферой, которая царила на сессии.

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Йоран Леннмаркер заявил, что раньше в Европе все знали: Украина – европейская страна, но после последней сессии все убедились, что Украина – культурное государство.

По результатам сессии на шести языках будет опубликован сборник резолюций, Киевская декларация ОБСЕ, которая войдет в историю ОБСЕ и станет элементом международного права.

Украина выдвинула три резолюции, и все они были приняты. Резолюция по энергетической безопасности была поддержана в форме объединенной резолюции – вместе с той, которую подготовил генеральный комитет ОБСЕ по политическим вопросам. Вторая резолюция касалась замороженных конфликтов. Она была принята фактически единогласно, за исключением Армении. И еще одна резолюция – относительно запрещения торговли людьми – была принята почти единогласно. Резолюций в этот раз было больше, чем на любой другой предыдущей сессии.

Можно констатировать: страны предприняли еще один шаг ради объединения усилий с целью безопасного развития европейского общества.

В украинской делегации работали трое человек из восьми, и все они – из оппозиции. Остальные – представители коалиции – вообще не принимали участие в этой сессии. Это была плохая демонстрация с их стороны, и, думаю, они будут нести за это по крайней мере моральную ответственность. Так страну не представляют, они вообще не приходили на заседание. Нам троим приходилось работать во всех комитетах и группах.

Спикер Верховной Рады пятого созыва Мороз и вице-спикер Мартынюк выступали на сессии и сидели под табличками “Председатель” и “заместитель Председателя” Верховной Рады. Было заметное стремление показать, что парламент в Украине действует.

Россия заявляла, что бессмысленно проводить ежегодную сессию ОБСЕ в стране, где нет легального парламента. Потом им пришлось корректировать это неразумное решение, и вместо восемнадцати делегатов Россия прислала пять. Один из них дошел до публичных оценок, которые граничили с вмешательством во внутренние дела Украины, – о том, что Президент “неразумно распустил парламент”.

Представители России ставили в упрек, что резолюции были общими и не затрагивали актуальные проблемы. Такие оценки объясняются общим стремлением России сорвать сессию в Киеве, никто ведь не мешал им подготовить собственную резолюцию. Но они никаких проектов не вносили.

К чести аппарата Верховной Рады и правительства, организационно-технологические моменты были на наивысшем уровне. Цены в гостиницах были “парламентскими” (невысокие. – Авт.), автобусы подавались своевременно. Приемы, концерты, экскурсии были организованы настолько хорошо, что я получил от делегатов сотни благодарных отзывов. Европарламентарии с удовольствием осматривали Киев, они были поражены концертом во Дворце “Украина”. Говорили, что такого грандиозного количества прекрасных хоровых коллективом, танцевальных ансамблей на одной сцене в Европе собрать невозможно.

Наталия Прокопиевич, народный депутат пятого созыва, НУ, председатель парламентского комитета по вопросам евроинтеграции: ОБСЕ НЕПРЯМО ПРИЗНАЛА: ВЫБОРЫ ДОЛЖНЫ СОСТОЯТЬСЯ В составе украинской делегации были преимущественно представители коалиции, от оппозиции – только несколько человек. А люди, которые занимались развитием демократии и европейской интеграции в парламенте, были вычеркнуты...

Хотя по предварительным документами я была соорганизатором ассамблеи и могла бы присутствовать на сессии хотя бы в качестве визитера. Моя помощница не смогла получить информацию где будут проходить мероприятия, как все будет происходить, – мы нашли эти все данные через киевское представительство ОБСЕ в Киеве.

Но, несмотря на эти препятствия, я получила много персональных приглашений от представителей иностранных делегаций. Я встречалась с ними в посольствах, иногда в кафе, одним словом – на “нейтральной территории”. Они были шокированы тем, что в делегации не был представлен весь политический спектр Верховной Рады пятого созыва.

Во время моих личных встреч мне неоднократно говорили, что стоило бы включить в повестку дня обсуждение поведения Калашникова от “Регионов” и притеснений отдельных СМИ.

Осмелюсь сказать, что иностранцы были шокированы тем, что во время встреч представители от коалиции, главным образом социалисты, всячески подчеркивали факт политическоого кризиса в Украине.

Но в резолюциях ни одного слова не сказано о ситуации в Украине. Относительно выборов в нашей стране, то ОБСЕ должна прислать наблюдателей. Читайте между строк: “выборы должны состояться”. Дмитрий Выдрин, народный депутат пятого созыва, БЮТ: ОБСЕ ВСЕ БОЛЬШЕ НАПОМИНАЕТ СНГ С точки зрения ритуала, Ассамблея ОБСЕ была организована безукоризненно. Мне было приятно увидеть на своем рабочем месте любезных джентльменов из ОБСЕ.

Были поставлены шкафы с прохладительными напитками, все подрихтовали, побелили. Хорошо бы, если бы парламент всегда выглядел так, как во время этого мероприятия. А что касается содержания мероприятия...

ОБСЕ несколько потеряла свое значение и все больше напоминает структуру, подобную СНГ. И цели там достойные, и люди хорошие, но решения, которые она принимает, не принимаются во внимание и не выполняются. И резолюция, в которой очень много хороших слов, – это все прекрасно. Но, как все прекрасное, вряд ли возможно.

ОБСЕ напоминает слишком академического врача. Когда академический врач говорит, что не стоит пить, курить и заниматься любовью, то все понимают, что в полном объеме выполнить это невозможно. Когда ОБСЕ говорит: любите друг друга, не занимайтесь расовой ненавистью и антисемитизмом, то все понимают, что механизмов проведения, отслеживания и выполнения этих вещей в действительности нет.

Во время ассамблеи в Киеве проявилась старая украинская болезнь: наши политики пытались навязать мысль о том, что парламент легитимен.

Во время научных конференций в любой стране иностранные участники говорят о глобальном потеплении, озоновых дырах, СПИДе, а в украинской делегации говорят о количестве полномочий, легитимности или не легитимности Мороза и о том, искусственная ли коса у Тимошенко.

Евгений Филиндаш, народный депутат пятого созыва, СПУ: НЕГАТИВНО ВОСПРИНИМАЮ ТО, ЧТО ОБСЕ НЕ ДАЛА ОЦЕНКИ УКРАИНСКОМУ КРИЗИСУ То, что в Киеве прошло такое мероприятие, как ассамблея ОБСЕ, – это большое достижение для Украины и ее парламентаризма. Это само по себе уже успех. Конечно, политики касались темы политического кризиса. И я несколько негативно воспринимаю тот факт, что ОБСЕ не дала своей оценки украинскому кризису.

Это было бы понятно, если бы они не хотели вмешиваться во внутренние дела Украины. Но были случаи, когда ОБСЕ допускала подобные оценки... Здесь я заметил очевидное желание уклониться от оценки кризиса. Они дают оценки ситуации в Беларуси и России, и при этом их почему-то не останавливает тот факт, что это внутренние дела Беларуси и России.

Просто ОБСЕ прекрасно понимает антиконституционную деятельность Ющенко, направленную против парламентаризма вообще. Но не хочет давать оценку по политическим соображениям.

Резолюция относительно Беларуси не учитывает мнения всех делегаций, это скорее оценка Евросоюза, поэтому не случайно Россия и Беларусь ее не поддержали...

Маша Мищенко