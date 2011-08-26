Получение Беларусью второго транша кредита ЕврАзЭС под вопросом

Сроки выделения Беларуси второго транша кредита из Антикризисного фонда ЕврАзЭС могут быть перенесены.

Об этом сообщил журналистам управляющий директор по корпоративному финансированию Евразийского банка развития Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Ранее сообщалось, что решение о предоставлении Беларуси второго транша кредита будет принято в ноябре на основании выполнения Беларусью по состоянию на 31 октября индикаторов осуществления мер по стабилизации экономики, которые определены условиями предоставления кредита.

При этом Д.КРАСИЛЬНИКОВ не сомневается в том, что второй транш кредита из Антикризисного фонда ЕврАзЭС Беларуси будет выделен. В то же время он отметил, что сроки выделения средств пока неясны. «Ноябрь, который назывался как время выделения второго транша кредита для Беларуси, - это ориентировочные сроки, окончательно они будут утверждены в результате анализа тех процессов, которые будут происходить в экономике Беларуси в ближайшие два месяца», - сказал он. Переговоры о выделении очередного транша кредита ведутся с белорусской стороной непрерывно. «Есть подразделение, которое в живом контакте работает с правительством, - напомнил Д. КРАСИЛЬНИКОВ. - Эта работа идет, поддерживается живой диалог, однако по срокам никто точно сказать не сможет, планы, заявленные ранее, пока остаются, но окончательно сроки будут определены в ближайшее время».

Д.КРАСИЛЬНИКОВ пояснил, что неопределенность со сроками выделения второго транша вызвана отсутствием прогресса в исполнении белорусской стороной взятых на себя обязательств перед Антикризисным фондом по структурным реформам.

Управляющий директор по корпоративному финансированию ЕАБР напомнил, что Беларусь в соответствии с условиями выделения кредита из Антикризисного фонда ЕврАзЭС должна придерживаться оговоренной антикризисной программы. Она предусматривает унификацию курса, стабилизацию золотовалютных резервов, восстановление доверия к национальной валюте у населения. В то же время, по мнению Д.КРАСИЛЬНИКОВА, исполнение этих действий пока не наблюдается в той мере, которая была оговорена. «Вместе с тем определенные шаги для получения транша в ноябре должны быть сделаны», - сказал он.

Как сообщалось, в начале июня Антикризисный фонд ЕврАзЭС принял положительное решение о выделении Беларуси стабилизационного кредита на $3 млрд. в 2011-13 гг. Соглашением предусмотрено поступление средств в республику шестью траншами в течение 2011-2013 годов. Первый транш кредита в сумме $800 млн. поступил в Беларусь в конце июня. Второй транш - на 440 миллионов долларов - запланирован также на 2011 год. Общая сумма кредита в текущем году должна составить $1,24 млрд.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает $1,5 млрд. Государствами-участниками банка являются Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Таджикистан и Республика Армения.