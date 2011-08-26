США отдадут ливийцам 1,5 млрд. долл. из активов Каддафи

США разморозят полтора миллиарда долларов с активов Муаммара Каддафи и его окружения для экстренной помощи Ливии, сообщает Agence France-Presse.

Предполагается, что 500 миллионов долларов будут переданы международным гуманитарным организациям. Еще 500 миллионов долларов получит Национальный переходный совет (НПС) - орган власти, сформированный противниками Каддафи. Эта часть денег пойдет на зарплаты госслужащим и на некоторые другие нужды. Наконец, треть суммы будет передана международному фонду, который займется оплатой поставок в Ливию топлива и гуманитарных грузов.

Ранее против размораживания ливийских активов выступила ЮАР, не признавшая НПС легитимной властью. Когда американцы пригрозили вынести вопрос на голосование Совета Безопасности ООН, представители ЮАР уступили.

Финансы Каддафи и ливийских чиновников, напоминает Лента.ру, были заморожены США в феврале 2011 года. Тогда сообщалось, что сумма заблокированных активов - 30 миллиардов долларов.

Тем временем Национальный переходный совет объявил о переезде из Бенгази, где он базировался, в столицу Ливии – Триполи, сообщает Радио Свобода.

С заявлением об этом выступил в четверг вечером заместитель председателя совета Али Тархуни. В Триполи, взятом на днях повстанцами, сохраняются очаги сопротивления сторонников Муамара Каддафи, чье местонахождение по-прежнему неизвестно.

Стало известно, где скрывался Каддафи после разгрома дворца, сообщает французское издание Paris Match. По данным журнала, в среду "арабские спецслужбы совместно с ливийскими военными, перешедшими на сторону оппозиции" попытались захватить полковника, но опоздали. По их данным, Каддафи по меньшей мере на одну ночь остановился в частном доме в самом центре Триполи. Как пишет Paris Match, "дом был скромным и ничем не выделялся среди остальных". Однако, когда спецназ прибыл на место утром 24 августа, Каддафи там уже не было.