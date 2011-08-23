Мероприятия к Дню независимости Украины пройдут в Москве

В Москве пройдут мероприятия по случаю 20-й годовщины независимости Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, 23 августа в 10.00 на территории Посольства Украины в Российской Федерации состоятся торжества по случаю Дня Государственного Флага Украины. По завершении церемонии в поселке Ярополец Волоколамского района Московской области состоится церемония возложения цветов к могиле украинского гетмана Петра Дорошенко.

По информации Московского отделения интернационального мотоклуба «Biker Sish», 24 августа по улицам российской столицы пройдет мотопробег.

”Колонна мотоциклов проедет 24 августа 2011 года - в День Независимости Украины по улицам Москвы. По ходу движения байкеры сделают остановки и посетят самые известные места Москвы, связанные с Украиной: у памятников Тарасу Шевченко, Николаю Гоголю, на ул. Арбат и др. Также колонна сделает круг по внутренней стороне Садового кольца и финиширует на обзорной площадке на Воробьевых горах”, - говорится в сообщении.

В «Biker Sish» призывают присоединяться к пробегу других любителей мотоциклов, а также автомобилистов, которых объединяет любовь к Родине.

Организаторы отмечают, что “очень приветствуется наличие украинской символики - как на транспортном средстве, так и на участнике пробега”.

Сбор участников автопробега - в 12.00 возле памятника Тарасу Шевченко (пересечение Кутузовского проспекта и набережной Шевченко), напротив гостиницы «Radisson Украина» (Кутузовский проспект 2/1).

Кроме того, 25 августа в 11.00 состоится церемония возложения цветов к памятнику Т.Шевченко. Также в 19.00 в помещении Национального культурного центра Украины состоятся торжественный вечер и праздничный концерт, посвященные Дню Независимости Украины.