Обама прекратил массовые депортации нелегалов

В США будут приостановлены массовые депортации нелегалов, которые не были привлечены к уголовной ответственности. Все текущие процедуры депортации будут приостановлены и пересмотрены. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на администрацию президента США Барака Обамы.

Представители администрации пояснили, что нерационально тратить силы американских чиновников на "низкоприоритетных" нелегалов, включая родственников военнослужащих, а также молодежь, незаконно попавшую в Соединенные Штаты в детстве вместе с родителями, в то время как на территории страны могут незаконно находиться лица, совершившие тяжкие преступления.

Новые правила будут распространяться и на тех, в отношении кого уже начата процедура депортации, но судебное решение о высылке из страны еще не принято. По словам источника газеты The Washington Times в Конгрессе США, эти меры - часть масштабного плана Обамы по амнистированию иностранцев, нарушивших правила иммиграции.

В последние месяцы администрация Обамы подвергалась нападкам со стороны защитников прав выходцев из стран Центральной и Латинской Америки, напоминает Лента.ру. Это было связано, в частности, с усилением мер по депортации переселенцев.

Испаноязычное население даже пригрозило лишить Барака Обаму поддержки на предстоящих президентских выборах. Глава государства ответил на угрозы обещанием прекратить преследование нелегалов, которые не представляют потенциальной опасности для общества.

Существует несколько проектов иммиграционной реформы в США. Республиканцы настаивают на том, что она должна дать мигрантам возможность временно поработать в США, а затем вернуться на родину. Согласно демократическому проекту, легализованы в США должны быть 11 миллионов находящихся там нелегалов, причем у них должна появиться возможность в общем порядке получить гражданство.