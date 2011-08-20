Евродепутат от Эстонии: мне, например вернули 30 гектаров

Депутаты Европарламента от Эстонии верят, что Украина обязательно станет полноправным членом Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время форума Парламентского клуба «Украина-ЕС» сказали депутаты Европарламента от Эстонии, член комитета по вопросам экономики и валютной политики (Прогрессивный альянс социалистов и демократов), экс-министр экономики Эстонии Ивар ПАДАР и член комитета транспорта и туризма (альянс либералов и демократов за Европу) Вилия САВИСААР-ТООМАСТ.

В частности И.ПАДАР отметил, что на пути строительства независимого Эстонского государства эстонские граждане имели открытый доступ к информации о жизни в соседней Финляндии и Швеции. «Мы были информационно подготовлены и понимали, что такое рыночная экономика. К тому же новая власть строила свою политику, опираясь на поддержку абсолютно новых политических сил, и не базировалась на коммунистической идеологии. Фактически наш опыт в политике и бизнесе начинался с нуля», - сказал евродепутат.

Он отметил, что «было трудно, но эстонцы провели экономическую, земельную реформы, провели реституцию». «Я, например, получил обратно через 40 лет 30 га земли. Мы прошли сложный путь, имели много критики и экономических проблем», - рассказал И.ПАДАР. Он отметил, что в течение 20 лет эстонское правительство вело «разумную налоговую политику, имело стабильный бюджет, и никогда не жило в долг, а либеральная налоговая политика помогла развитию малого бизнеса».

Вместе с тем И.ПАДАР отметил, что европейцы, увы, мало знают об Украине. Для исправления такого положения он посоветовал «активнее развивать туризм и пропагандировать среди европейских соседей, рядовых граждан Европы, чтобы они увидели, что Украина это такое же европейское государство, привлекательное для туристов, здесь открытые, цивилизованные люди, и не испытывали страха перед посещением Украины ».