1 января Польша войдет в Шенгенскую зону

Закон об участии Республики Польша в Информационной Системе Шенген и Системе Визовой Информации, разработанный польским правительством, завершает подготовку Республики Польша к вступлению в эту зону.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Канцелярии председателя Совета министров Польши, «с 1 января 2008 г. Польша входит и пользуется всеми привилегиями системы».

Вхождение Польши в Информационную Систему Шенген (SIS) будет происходить в два этапа – с 1 сентября этого года Польша будет принимать участие в электронном обмене информацией в Шенгенский зоне, отметил министр внутренних дел и администрации Януш КАЧМАРЕК. Второй этап, отмечается в сообщении, охватит отмену внутренних границ: «контроль на польских внутренних границах будет отменен 1 января 2008 года, а контроль в авиасообщениях – с 1 марта 2008 года».

Справка УНИАН. Шенгенское соглашение – это международный договор, который ликвидирует контроль на внутренних границах стран Европейского Союза. Свобода передвижения лиц касается граждан стран-членов ЕС и всех лиц, пересекающих внутренние границы на территории, где действует данный договор. В состав стран-участниц Шенгенского договора сейчас входят 13 стран ЕС: Бельгия, Франция, Голландия, Германия, Люксембург, Испания, Португалия, Австрия, Греция, Дания, Финляндия и Швеция. К Шенгенской зоне также принадлежат Исландия и Норвегия.