Польша направила в Ирак 200 военнослужащих

Первая группа солдат девятой смены польского военного контингента отправилась в Ирак. Около 200 военных отбыли утром в субботу с военного аэродрома в Балицах под Краковом.

Как передает корреспондент УНИАН, во время торжеств по этому случаю министр национальной обороны Польши Александр ЩИГЛО подчеркнул, что с каждой следующей миссией Польша становится все больше подготовленной к выполнению задач, которые встают перед ней. По словам А.ЩИГЛА, «речь не идет лишь исключительно об оснащении солдат, вооружении, а еще и о знаниях, об умении ориентироваться в различных очень сложных ситуациях».

Министр обороны отметил также, что уже готовятся солдаты для следующей десятой польской миссии в Ирак. Решение по этому вопросу будет зависеть также от ООН, просьб иракской власти, уровня готовности иракской армии и полиции, а также от консультаций с союзниками.

А.ЩИГЛО также сообщил, что Польша готовит солдат на следующую десятую смену не потому, что она будет необходима, а потому, что должна быть готовность к любому решению, которое примет президент по представлению Кабинета министров. Министр также добавил, что это вопрос скорее всего будет стоять в повестке дня во время переговоров Леха КАЧИНСКОГО с президентом США Джорджем БУШЕМ.