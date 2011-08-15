По России без штампа теперь можно будет гулять неделю

Правительство России утвердило и опубликовало постановление № 654 от 4 августа, вносящее изменения в Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, новые правила позволяют приезжим находиться на территории России без уведомления о прибытии 7 дней (ранее - 3 дня).

Наибольшие послабления правил миграционного учета относятся к высококвалифицированным специалистам, чья годовая зарплата при работе в России превышает 2 млн. рублей (около 69 тыс. долларов).

Согласно новым правилам, высококвалифицированные специалисты и члены их семей не обязаны заниматься миграционными формальностями в течение трех месяцев пребывания в РФ.

Введен и новый порядок снятия иностранного гражданина с учета по месту пребывания. Теперь уехавшие будут сниматься с учета автоматически - после получения сведений о новом месте пребывания гражданина в России или о его выезде из России от органов погранконтроля.