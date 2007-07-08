Абрамович увеличил ”персональную армию”: опасается похищения

Один из самых богатых российских бизнесменов Роман Абрамович увеличил численность своей личной охраны до 40 человек, пишет в воскресенье газета Sunday Times.

По данным издания, в настоящее время владельца английского клуба "Челси" на территории Великобритании охраняют 20 телохранителей, столько же во время прогулок на яхте, поездок в Россию и отдыха.

"Персональная армия" Абрамовича, на содержание которой ежегодно тратится более полутора миллионов долларов, примерно в восемь раз больше охраны других бизнесменов и знаменитостей. Одной из причин увеличения числа телохранителей называется опасения самого Абрамовича, что его могут похитить, сообщает газета.

Костяк охраны российского миллиардера составляют бывшие солдаты элитных подразделений вооруженных сил Великобритании под руководством бывшего офицера поздразделения специального назначения Марка Скиппа (Mark Skipp). По словам источника из окружения Абрамовича, ему нравится быть защищенным бывшими солдатами, и он не возражает против того, что им надо переплачивать.

Издание отмечает, что десять телохранителей находятся в доме Абрамовича в престижном лондонском квартале Белгравия и в загородном особняке в графстве Сассекс. Еще трое - в апартаментах в Найтбридже.

На просьбу английской газеты прокомментировать увеличение числа телохранителей российского бизнесмена, его пресс-секретарь ответил, что "личную охрану господина Абрамовича не стоит комментировать".

РИА Новости