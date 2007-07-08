Король Непала отметил день рождения под акции протеста

Лишенный почти всех полномочий и непопулярный в Непале король ГЬЯНЕНДРА справляет 61-й день рождения под акции протеста противников монархии, сообщает газета "Кантипур".

В субботу в разных районах непальской столицы Катманду прошли митинги и шествия влиятельных левых партий и молодежных движений. Сотни маоистов, год назад сложивших оружие и вошедших в состав нового парламента, коммунистов и их сторонников прошли через центр города, выкрикивая лозунги против ГЬЯНЕНДРЫ. Разгневанные демонстранты разрушили монархический символ - выбитое на камне на парадных воротах в центре Катманду изображение королевской короны, сообщает издание.

Накануне в королевском дворце состоялся торжественный ужин, на который были приглашены 1000 человек. Однако поздравить нелюбимого в народе короля пришли лишь около 125 человек, в основном бывшие чиновники и политики. Иностранные дипломаты и действующий политический истэблишмент проигнорировали торжества, которые продлятся три дня и завершатся в воскресенье.

Король ГЬЯНЕНДРА взошел на престол в 2001 году после гибели при странных обстоятельствах всей его семьи. Осенью 2002 года он уволил премьер-министра страны, а вместо него назначил своего ставленника. С 2002 по 2005 год он сменил трех глав правительства, после чего сам возглавил кабинет министров, узурпировав власть в стране. В апреле прошлого года на волне народного гнева король ГЬЯНЕНДРА был вынужден передать власть семипартийному альянсу.

Расположенный в Гималаях Непал формально остается последним индуистским королевством, отмечает РИА «Новости».