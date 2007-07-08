Жертвами теракта на севере Ирака стали 105 человек
05:53, 08 июля 2007Мир
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Машина взорвалась утром около рынка
При взрыве заминированного автомобиля на севере Ирака в субботу, по уточненным данным, погибли 105 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.
Ранее агентство Рейтер сообщало о 20 погибших и 40 раненых.
Припаркованная машина взорвалась утром около оживленного рынка в небольшой деревне неподалеку от Эмерли, расположенной неподалеку от городка Туз Хурмато.
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