Жертвами теракта на севере Ирака стали 105 человек

При взрыве заминированного автомобиля на севере Ирака в субботу, по уточненным данным, погибли 105 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.

Ранее агентство Рейтер сообщало о 20 погибших и 40 раненых.

Припаркованная машина взорвалась утром около оживленного рынка в небольшой деревне неподалеку от Эмерли, расположенной неподалеку от городка Туз Хурмато.