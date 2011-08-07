Патриарх Кирилл вышел из больницы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл покинул Центральную клиническую больницу, где проходил лечение после возвращения из Киева в связи острой вирусной инфекцией, и в воскресенье молился на литургии в Домовом храме своей резиденции в Переделкине, сообщил РИА Новости представитель патриаршей пресс-службы.

"Накануне вечером патриарх Кирилл вернулся в резиденцию из Центральной клинической больницы, где он проходил лечение. Самочувствие предстоятеля... удовлетворительное", - отметил представитель пресс-службы.

По его словам, после пребывания в больнице врачи рекомендовали патриарху кратковременное ограничение рабочих нагрузок.