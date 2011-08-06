Сенатор Маккейн настаивает на немедленном освобождении Тимошенко

Сенатор США Джон МАККЕЙН выразил глубокую обеспокоенность арестом бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом говорится в пресс-релизе сенатора, переданном УНИАН.

«Данный акт - это полное нарушение базовых прав, которые должны быть защищены для каждого гражданина в условиях демократии, - подчеркивается в пресс-релизе. - То, что стоит за этим арестом, свидетельствует, что речь идет не только о судьбе одного человека. В итоге - на кону будущее свободы и демократии в Украине. В итоге - за нынешним актом украинского правительства стоит вопрос его преданности основам демократии, а следовательно, осложняется путь Украины в евроатлантическое сообщество. Я настаиваю, чтобы руководство в Киеве немедленно освободило премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО и гарантировало защиту прав для всех украинцев, независимо от их политических убеждений».